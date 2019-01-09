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Андрей Биланов тайно сделал ДНК-тест после появления предполагаемой дочери

Актёр Андрей Биланов тайно сделал ДНК-тест, который помог понять, что его на самом деле используют. Всё началось с того, что в продюсерский центр звезды сериала «На одном дыхании» пришла девушка, назвавшаяся его дочерью.

Андрей Биланов тайно сделал ДНК-тест после появления предполагаемой дочери


Андрей Биланов стал героем недавней передачи «На самом деле», в студии которой признался, что тайно сделал ДНК-тест на установление родственных связей с девушкой, назвавшейся его внебрачной дочерью. Со слов самого актёра, Евгения Кашаева некоторое время работала в его продюсерском центре, а потом внезапно явилась в слезах и призналась, что на самом деле он приходится ей отцом. Сам Биланов тогда не стал отрицать такой возможности, ведь помнит, что в молодости у него была интрижка с довольно привлекательной женщиной, но спустя месяц их пути разошлись.

Находясь в студии Дмитрия Шепелева, звезда сериала «На одном дыхании» сделал заявление, что перед съёмками тайно прошёл ДНК-тест, результаты которого свидетельствуют, что та самая Евгения Кашаева не может быть его биологической дочерью. Осознав, что правду уже не скрыть, девушка призналась, что таким образом надеялась получить помощь актёра в продвижении себя в кино. Кроме того сестра сообщила, что их мать на самом деле очень больна и нуждается в дорогостоящем лечении.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 20:11

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