Андрей Биланов тайно сделал ДНК-тест после появления предполагаемой дочери

Андрей Биланов стал героем недавней передачи «На самом деле», в студии которой признался, что тайно сделал ДНК-тест на установление родственных связей с девушкой, назвавшейся его внебрачной дочерью. Со слов самого актёра, Евгения Кашаева некоторое время работала в его продюсерском центре, а потом внезапно явилась в слезах и призналась, что на самом деле он приходится ей отцом. Сам Биланов тогда не стал отрицать такой возможности, ведь помнит, что в молодости у него была интрижка с довольно привлекательной женщиной, но спустя месяц их пути разошлись.Находясь в студии Дмитрия Шепелева, звезда сериала «На одном дыхании» сделал заявление, что перед съёмками тайно прошёл ДНК-тест, результаты которого свидетельствуют, что та самая Евгения Кашаева не может быть его биологической дочерью. Осознав, что правду уже не скрыть, девушка призналась, что таким образом надеялась получить помощь актёра в продвижении себя в кино. Кроме того сестра сообщила, что их мать на самом деле очень больна и нуждается в дорогостоящем лечении.