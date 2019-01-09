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Ученые назвали продлевающие жизнь 10-минутные привычки

Учёные назвали несколько 10-минутных привычек, положительно влияющих на увеличение длительности жизни. Лидерами являются ежедневное употребление кофе, прогулки на свежем воздухе и отказ от пользования лифтом.

Ученые назвали продлевающие жизнь 10-минутные привычки

Исследование, проведенное учеными, показало, что существуют привычки, относящиеся к полезным. Среди них - ежедневное употребление кофе. Ограниченное количество напитка активно влияет на состояние здоровья, уменьшая риск развития сахарного диабета. Далее следует выполнять физические упражнения для нормальной работы сердца. В перечень включили и медитацию, снимающую стресс. В этом случае увеличивается длина теломеров - клеток-маркеров долголетия. Употребление воды до 2 л в день также продлевает жизнь. Вода улучшает кровообращение и является важным условием правильного функционирования организма, потому что в нем активизируются питательные вещества и быстрее выводятся шлаки. Прогулки на свежем воздухе улучшают память и увеличивают абсорбцию витамина D. Руки необходимо мыть с мылом, это снижает риск диареи на 47%.

При выборе продуктов питания необходимо отдавать предпочтение фруктам и крахмалистым овощам. Секс высвобождает эндорфины и другие гормоны, продлевая жизнь. Смех, чтение книг, общение в социуме также благоприятствуют долголетию.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 19:38

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