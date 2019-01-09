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Дарья Мороз показала в Instagram фото с похудевшим Александром Семчевым

Известная российская актриса Дарья Мороз недавно показала в личном блоге Instagram совместное фото с Александром Семчевым. Поклонники отметили, что похудевший на 40 кг артист имеет болезненный вид.

Дарья Мороз показала в Instagram фото с похудевшим Александром Семчевым

Знаменитый "толстяк" Александр Семчев активно борется с ожирением. Это связано с тем, что актер не хочет бросать профессию из-за проблем со здоровьем (У Александра Семчева медики диагностировали сахарный диабет второго типа).

Коллега по театру и кино Дарья Мороз на днях решила опубликовать в Instagram снимок со знаменитостью и другими известными лицами, отметив, что от 49-летнего Семчева словно осталась лишь половинка: "Мы его называем ПолСаши".

Большинство подписчиков хозяйки аккаунта заявили: резкое похудение не идет на пользу звезде театра и кино. Это отразилось на внешности Семчева: "Не узнала, уставший какой-то", "Правда половинка от Семчева осталась", "Постарел", "Кошмар. Скоро растворится!".



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:28

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