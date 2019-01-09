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Супруг оперной певицы Анны Нетребко мечтает о встрече с Примадонной

Супруг российской оперной певицы Анны Нетребко Юсиф Эйвазов рассказал подписчикам в Instagram, как любит творчество Аллы Пугачевой. Он назвал певицу гениальной и признался, что мечтает о встрече с Примадонной.

Супруг оперной певицы Анны Нетребко мечтает о встрече с Примадонной

Юсиф Эйвазов не стал скрывать от общественности - талантом и харизмой знаменитой представительницы отечественной эстрады он восхищался с самого детства. По словам, мужа Анны Нетребко, Алла Борисовна была "саунтреком жизненного пути" Эйвазова. Он также опубликовал в Instagram ролик, где "Женщина, которая поет" исполняет один из своих легендарных хитов.

Почитатель творчества отметил, что надеется на личную встречу с Аллой Пугачевой, чтобы выразить ей всю свою благодарность и признательность.
Супруг оперной певицы Анны Нетребко мечтает о встрече с Примадонной

Подписчики поддержали избранника Анны Нетребко: "Какие прекрасные слова", "До глубины души", "Все правильно сказано", "Алла великая", "Пугачёва-это Уникат! На её песнях жили, живут и будут жить миллионы людей. Без её творчества невозможно представить себе ни Советского Союза ни России".



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 19:00

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