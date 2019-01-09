В Арктике площадь морского льда достигла рекордного минимума





Центр NSIDC, занимающийся наблюдением за льдом и снегом в полярных регионах, сообщил о 40-летнем рекорде в Арктике. 1 января площадь покрова достигла показателя в 5,47 млн км. кв. С тех пор, как в отслеживании уровня льда были задействованы спутники, таких низких значений учёные не получали. Впрочем, в ближайшие несколько месяцев рекорд может обновиться из-за летнего сезона в Арктике.NSIDC постоянно следит за состоянием ледового покрова. Так, в 2017 году в начале января он был толще на 30 тыс. кв. км. С 1981 по 2010 годы уровень держался более стабильно и был на 1,8 млн кв. км. больше нынешнего.За один день в прошлом декабре Арктика теряла 253 тыс. кв. км. льда. Такой показатель также является рекордным.Учёные отмечают, что площадь покрова весьма значительно меняется. В 2014 и 2007 годах уровни были максимальными. Причины подобной тенденции NSIDC пока определить не может. Рано говорить и о пагубном влиянии на Арктику климатических колебаний.