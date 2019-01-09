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Гоген Солнцев после психиатра дал последний шанс 63-летней супруге

На программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова опять обсуждалась скандальная парочка: Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович.

Напомним, на прошлой передаче 63-летняя женщина из ревности набросилась на свою дочку.

Гоген Солнцев после психиатра дал последний шанс 63-летней супруге

Однако молодой человек сегодня хочет дать ещё один шанс своей пожилой жене.

После того, как резко помолодевшая женщина также бросалась на Солнцева с ножом, молодой человек пошёл с ней к специалисту-психиатру. Там семейная чета заполнила "дневники гнева", а затем пенсионерка уехала к дочке, чтобы попросить у неё прощения.

Надо отдать должное девушке - после всего случившегося она нашла в себе силы и простила маму. Сам бывший участник реалити-шоу "Дом-2" уже признался, что, взяв в жёны Катерину, он "открыл ящик Пандоры".

Гоген Солнцев после психиатра дал последний шанс 63-летней супруге

Но на данный момент Гоген убеждён, что родному человечку необходимо в непростой ситуации протянуть руку помощи.

Многочисленные зрители убеждены, что это далеко не последняя история в семейной саге - Солнцев-Терешкович.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:13

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