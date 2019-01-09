Гоген Солнцев после психиатра дал последний шанс 63-летней супруге
На программе "Прямой эфир" у Андрея Малахова опять обсуждалась скандальная парочка: Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович.
Напомним, на прошлой передаче 63-летняя женщина из ревности набросилась на свою дочку.
Однако молодой человек сегодня хочет дать ещё один шанс своей пожилой жене.
После того, как резко помолодевшая женщина также бросалась на Солнцева с ножом, молодой человек пошёл с ней к специалисту-психиатру. Там семейная чета заполнила "дневники гнева", а затем пенсионерка уехала к дочке, чтобы попросить у неё прощения.
Надо отдать должное девушке - после всего случившегося она нашла в себе силы и простила маму. Сам бывший участник реалити-шоу "Дом-2" уже признался, что, взяв в жёны Катерину, он "открыл ящик Пандоры".
Но на данный момент Гоген убеждён, что родному человечку необходимо в непростой ситуации протянуть руку помощи.
Многочисленные зрители убеждены, что это далеко не последняя история в семейной саге - Солнцев-Терешкович.
Напомним, на прошлой передаче 63-летняя женщина из ревности набросилась на свою дочку.
Однако молодой человек сегодня хочет дать ещё один шанс своей пожилой жене.
После того, как резко помолодевшая женщина также бросалась на Солнцева с ножом, молодой человек пошёл с ней к специалисту-психиатру. Там семейная чета заполнила "дневники гнева", а затем пенсионерка уехала к дочке, чтобы попросить у неё прощения.
Надо отдать должное девушке - после всего случившегося она нашла в себе силы и простила маму. Сам бывший участник реалити-шоу "Дом-2" уже признался, что, взяв в жёны Катерину, он "открыл ящик Пандоры".
Но на данный момент Гоген убеждён, что родному человечку необходимо в непростой ситуации протянуть руку помощи.
Многочисленные зрители убеждены, что это далеко не последняя история в семейной саге - Солнцев-Терешкович.