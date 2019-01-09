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«Полицейский с Рублевки» стал самой успешной комедией в истории России

Кассовые сборы комедийного фильма «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» превысили отметку 1,4 миллиарда рублей. Киноленте Ильи Куликова удалось достичь такой цифры всего лишь за 2,5 недели.
«Полицейский с Рублевки» стал самой успешной комедией в истории России

Таким образом, картина обошла бывшего рекордсмена – «Ёлки 3», став самой кассовой российской комедией в истории РФ. В добавок к этому, прокат комедийной киноленты всё ещё продолжается, поэтому эксперты пророчат ей установление еще нескольких рекордов. Второе место в новогоднем прокате осталось за военной драмой Алексея Сидорова – «Т-34» - ей удалось собрать чуть более 1,25 миллиарда рублей за 1 неделю.

Примечательно, что в период 3-6 января фильм и вовсе заработал почти 715 миллионов рублей – рекордный показатель (ранее самый высокий сбор в первый прокатный уик-энд принадлежал «Вию» с результатом в 600 миллионов рублей).



 
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Культура
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:37

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