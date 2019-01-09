«Полицейский с Рублевки» стал самой успешной комедией в истории России





Таким образом, картина обошла бывшего рекордсмена – «Ёлки 3», став самой кассовой российской комедией в истории РФ. В добавок к этому, прокат комедийной киноленты всё ещё продолжается, поэтому эксперты пророчат ей установление еще нескольких рекордов. Второе место в новогоднем прокате осталось за военной драмой Алексея Сидорова – «Т-34» - ей удалось собрать чуть более 1,25 миллиарда рублей за 1 неделю.Примечательно, что в период 3-6 января фильм и вовсе заработал почти 715 миллионов рублей – рекордный показатель (ранее самый высокий сбор в первый прокатный уик-энд принадлежал «Вию» с результатом в 600 миллионов рублей).