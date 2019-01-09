TCL Communication презентовала новые смартфоны Alcatel 1X и Alcatel 1C





Alcatel 1X представляет собой более дорогую модель серии. Устройство получило 5,5-дюймовый экран HD+ (1440 x 720 рх), двойную основную камеру 13+2 Мп, фронтальную камеру на 5 Мп, сканер отпечатков пальцев, расположенный на задней панели. В роли аппаратной основы выступает чипсет MediaTek MT6739ww, ОЗУ на 2 ГБ, ПЗУ на 16 ГБ. Встроенную флеш-память можно расширить карточками microSD до 128 ГБ. В устройстве используется АКБ на 3000 мАч.Версию Alcatel 1C оснащают дисплеем FWVGA+ на 5,3 дюйма (960x480 рх). Модель получила основную камеру на 5 Мп и фронтальную камеру на 2 Мп. В роли аппаратной основы выступает процессор SC7731E, ОЗУ на 1 ГБ, ПЗУ на 8 ГБ с возможностью расширения до 32 ГБ при помощи карточек формата microSD. Устройство получило АКБ на 2000 мАч.Устройства работают под управлением ОС Android 8.1 Oreo. Alcatel 1C получил версию Go edition. Имеется поддержка двух SIM-карт, 3,5-мм разъёма для наушников, FM-радио, GPS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi (802.11 a/ b/g/n), 4G VoLTE. Версию Alcatel 1X в рамках международного рынка предлагают за $120. Alcatel 1C стоит $80. Реализации устройств стартуют в 1-ом квартале текущего года. Версия Alcatel 1X в РФ расценивается в 7 990 руб. Alcatel 1C стоит 4 990 руб.