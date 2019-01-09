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Владу Соколовскому не понравилась ночёвка в хостеле Лос-Анджелеса

Владу Соколовскому не понравилась ночёвка в хостеле Лос-Анджелеса с двухъярусными кроватями. Неприятной историей певец поделился в YouTube-блоге.
Владу Соколовскому не понравилась ночёвка в хостеле Лос-Анджелеса

В блоге Соколовского после скандального ухода от Риты Дакоты появилось первое за долгое время видео. Отправившись в Америку снимать клип "Гораздо важней", артист забронировал себе место в неизвестном отеле, где до этого никогда не был. Администрация уверила клиента, что условия проживания будут очень комфортными со всеми необходимыми удобствами, однако уже в Лос-Анджелесе Соколовский убедился в обратном.

Помимо него, в комнате было ещё немало приезжих, ведь там стояли четыре двухъярусных кровати. Поскольку хозяева хостела отказались выделить туристу отдельный номер, ему пришлось заночевать с чужими людьми.

"Это было ужасно", - охарактеризовал исполнитель свой первый опыт ночёвки в бюджетном отеле.

На следующий день артист уже съехал в более комфортабельное жильё. Впрочем, в США Соколовский задержался недолго, вылетев на Бали, где начался сезон дождей.

"Не страшны нам тропические дожди! Какой же кайф каждый раз, когда стихия показывает себя (в мирном ключе, конечно)", - пишет блогер.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:07

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