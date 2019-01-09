Сергей Исаев из "Уральских пельменей" неудачно пошутил о малоимущих россиянах

"Здесь всё спокойно и хорошо, как всегда! А ещё кроме нас ни одного русского, казаха, украинца! И ни одного российского канала! Настоящий отдых", - пишет Исаев о Паттайе.

Исаев поделился с подписчиками в соцсети своими впечатлениями от отпуска в Таиланде. На курорт обрушился сильный ураган, в связи с чем большое количество туристов поспешило улететь домой, помня о последствиях прошлых стихийных бедствий. Однако многие русские приезжие, включая семью юмориста и его друга Сергея Харитонова, дождались хорошей погоды.Спустя несколько дней небо действительно прояснилось, а Исаев решил записать видео с пляжа. Хвастаясь на камеру видом на лазурное море и яхты, участник "Уральских пельменей" стал шутить, как в Таиланде ему с приятелем плохо проводить отпуск. Тем, кто до островов не добрался, артист посоветовал отдохнуть в Краснодарском крае.Некоторые читатели Исаева такого юмора не поняли, решив, что знаменитости смеются над малообеспеченными соотечественниками. Звезде посоветовали проявить уважение, и не спешить критиковать Краснодарский край, ведь популярностью ему такие высказывания не обернутся.