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Сергей Исаев из "Уральских пельменей" неудачно пошутил о малоимущих россиянах

Сергей Исаев из "Уральских пельменей" неудачно пошутил в Instagram о малоимущих россиянах. Юморист предложил тем, кто не отдыхает в Таиланде, отправляться в Краснодарский край.
Сергей Исаев из "Уральских пельменей" неудачно пошутил о малоимущих россиянах

Исаев поделился с подписчиками в соцсети своими впечатлениями от отпуска в Таиланде. На курорт обрушился сильный ураган, в связи с чем большое количество туристов поспешило улететь домой, помня о последствиях прошлых стихийных бедствий. Однако многие русские приезжие, включая семью юмориста и его друга Сергея Харитонова, дождались хорошей погоды.

Спустя несколько дней небо действительно прояснилось, а Исаев решил записать видео с пляжа. Хвастаясь на камеру видом на лазурное море и яхты, участник "Уральских пельменей" стал шутить, как в Таиланде ему с приятелем плохо проводить отпуск. Тем, кто до островов не добрался, артист посоветовал отдохнуть в Краснодарском крае.

Некоторые читатели Исаева такого юмора не поняли, решив, что знаменитости смеются над малообеспеченными соотечественниками. Звезде посоветовали проявить уважение, и не спешить критиковать Краснодарский край, ведь популярностью ему такие высказывания не обернутся.

"Здесь всё спокойно и хорошо, как всегда! А ещё кроме нас ни одного русского, казаха, украинца! И ни одного российского канала! Настоящий отдых", - пишет Исаев о Паттайе.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 17:54

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