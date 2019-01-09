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Ольгу Бузову раскритиковали за беспорядок в съемной квартире

Новоиспеченную артистку Ольгу Бузову прозвали самой «неряшливой» знаменитостью.

По словам многочисленных интернет-пользователей, им надоело наблюдать за «бардаком», который творится в съемном жилище поющей телеведущей.

Ольгу Бузову раскритиковали за беспорядок в съемной квартире

А началось все с того, что Ольга в очередной раз разместила у себя на страничке в Instagram свежий Stories. На видеоролике запечатлена огромная гора брендовой одежды, которую, по всей видимости, из-за жесткого рабочего графика Бузова все никак не может разложить в шкаф.

Несмотря на то, что многие поклонники Оли поспешили посоветовать своей любимице освободить несколько дней, чтобы не только отдохнуть, но и заняться домашними делами, без критики недоброжелателей в очередной раз не обошлось.

Один за другим злопыхатели принялись указывать Бузовой на то, что она позволяет своим домашним питомцам бегать по дорогостоящим вещам, хотя они оставляют на нарядах свою шерсть.

Ольгу Бузову раскритиковали за беспорядок в съемной квартире

«Бузова, как так можно? Зачем ты позволяешь собакам бегать и спать в своей брендовой одежде? Они же оставляют на нарядах свою шерсть! Ты их хоть к улице приучила или они со съемной квартиры превратили туалет?», - написал один из хейтеров.

Нужно сказать, что Бузова не стала реагировать на высказывания антифанатов, ведь, как известно, телезнаменитость очень любит своих питомцев, поэтому даже позволяет им кушать с ней с одной миски. К слову, по мнению некоторых фолловеров, именно из-за нечистоплотности Ольги Тарасов бросил ее.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:45

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