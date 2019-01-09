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Учёные: Развод может стать причиной преждевременной смерти

По заявлению американских учёных, развод может стать причиной преждевременной смерти. Больше 46 процентов супругов после развода приобретают вредные привычки, которые ведут к сокращению жизни.

Учёные: Развод может стать причиной преждевременной смерти


В данном случае не играет роли материальное благополучие либо гендерная принадлежность людей. Стресс от расторжения брака может пагубно повлиять на бывших супругов. Они могут начать курить, злоупотреблять алкоголем, много есть. В данном случае не остаётся времени, а также желания для физической активности. По словам учёных, вредные привычки, а также неправильный образ жизни ведут к преждевременной смерти. Эксперты рекомендуют людям, которые вступают в брак, быть готовыми, что семейная жизнь может состоять также из негативных моментов. В случае расставания с любимым человеком, не следует закрываться в себе и опускаться на социальное дно.

Чтобы избежать депрессии после развода специалисты советуют больше времени общаться с людьми, осуществлять прогулки, заниматься спортом.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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