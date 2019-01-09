Новогодний выпуск шоу Ивана Урганта удалили с YouTube из-за нецензурных слов
Новогодний выпуск шоу Ивана Урганта удалили с популярного видеохостинга YouTube из-за нецензурных слов, выложенных конфетти на столах гостей. Так считает российский блогер Михаил Кшиштовский, прокомментировавший пропажу "Голубого Урганта" в Сети.
Популярный блогер рассказал в Twitter, что администраторы ресурса удалили запись выпуска телеведущего Ивана Урганта именно из-за таких выражений. В подтверждение он опубликовал снимок, где видно, как на столах гостей "красуются" выложенные из блесток названия женских и мужских половых органов.
Интересно, что программа была показана в прямом эфире Первого канала. Михаил Кшиштовский признался, что хотя, новость старая, все же следует показать общественности, какая в стране "культура". Даже после удаления скандального выпуска с YouTube запись доступна для просмотра на сайте федерального телеканала.
Популярный блогер рассказал в Twitter, что администраторы ресурса удалили запись выпуска телеведущего Ивана Урганта именно из-за таких выражений. В подтверждение он опубликовал снимок, где видно, как на столах гостей "красуются" выложенные из блесток названия женских и мужских половых органов.
Интересно, что программа была показана в прямом эфире Первого канала. Михаил Кшиштовский признался, что хотя, новость старая, все же следует показать общественности, какая в стране "культура". Даже после удаления скандального выпуска с YouTube запись доступна для просмотра на сайте федерального телеканала.