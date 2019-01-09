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Эксперты составили список продуктов, уменьшающих риск развития слабоумия

Эксперты, проведя некоторые наблюдения, составили список продуктов, уменьшающих риск развития слабоумия. Согласно прогнозам учёных, к 2025 году число людей, которые страдают от деменции, достигнет миллиона.

Эксперты составили список продуктов, уменьшающих риск развития слабоумия


Диетологи рекомендуют нормализовать питание, добавив в рацион яйца, являющиеся источником питательных веществ. Стоит отметить, что компонент холин является особенно важным для нормальной выработки нейротрансмиттера ацетилхолина. Белки содержат элементы, которые стимулируют клетки центрального отдела человеческой нервной системы. Эксперты обращают внимание на ягоды благодаря из-за антоцианина, положительно влияющего на словесное обучение, а также память.

Исследователи среди продуктов, которые уменьшают вероятность появления деменции, выделяют зелень (брюссельская капуста и шпинат). Фолиевая кислота снижает сокращение числа клеток. По рекомендации диетологов, в рацион следует чаще добавлять рыбу.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:54

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