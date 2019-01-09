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Ученые смоделировали масштабное цунами, уничтожившее динозавров

Группе ученых из США удалось смоделировать масштабное цунами, вызванное падением астероида Чиксулуб и уничтожившее динозавров. Специалисты бояться, что гигантская волна может вновь накрыть Мексику.

Ученые смоделировали масштабное цунами, уничтожившее динозавров

65 млн лет назад падение небесного тела диаметром примерно в 14 км вызвало появление цунами, высота волны достигала 1,5 км в Мексиканском заливе. Созданная американскими учеными модель позволяет представить, какие масштабы имело это происшествие.
Ученые смоделировали масштабное цунами, уничтожившее динозавров

Так, на месте, где упал метеорит образовался огромный кратер, глубиной 1,5 км. Ещё одна модель наглядно демонстрирует, как водная стихия распространилась по всей планете. Метеорит принес ущерб не только Мировому океану, он существенно повлиял на доисторический мир, создав "убийцу-цунами".
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Выброс множества горящих камней и пыли в атмосферу вызвал появление лесных пожаров, а также оставил Землю на долгий период без солнечных лучей. Это не могло не отразиться на жизни и существовании древних представителей флоры и фауны.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:48

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