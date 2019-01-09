Компания Valeo представил «прозрачный» трейлер
Бренд Valeo представил «прозрачный» трейлер. Систему XtraVue Trailer представители компании показали во время выставки современной потребительской электроники.
Многие потребители отмечают, что плохая обзорность представляет собой один из основных недостатков авто. Ряд компаний представили уже разные технические решения, позволяющие улучшить общую видимость. Речь идёт о «прозрачной» передней стойке, а также «прозрачном» капоте. Их можно опционально заказать для новой версии Land Rover Range Rover Evoque. Фирма Valeo, являющаяся французским поставщиком запчастей для авто, продемонстрировала технологию, позволяющую видеть сквозь прицеп, а также трейлер. В рамках выставки продемонстрировали работу системы, именуемой как XtraVue Trailer. Она использует несколько камер, которые установлены на задней части авто, прицепа либо автоприцепа. Из всех источников изображения объединяются в одну картинку, показывающую что делается вокруг автомобиля. Камеры транслируют изображение на отдельный монитор, который расположен на центральной консоли.
Представители Valeo отмечают, что маневры с трейлером теперь можно будет осуществлять проще, независимо от его размера.При этом водители смогут с лёгкостью менять «полосу движения, передвигаться задним ходом, парковаться, полностью контролируя пространство, которое окружает машину.
Многие потребители отмечают, что плохая обзорность представляет собой один из основных недостатков авто. Ряд компаний представили уже разные технические решения, позволяющие улучшить общую видимость. Речь идёт о «прозрачной» передней стойке, а также «прозрачном» капоте. Их можно опционально заказать для новой версии Land Rover Range Rover Evoque. Фирма Valeo, являющаяся французским поставщиком запчастей для авто, продемонстрировала технологию, позволяющую видеть сквозь прицеп, а также трейлер. В рамках выставки продемонстрировали работу системы, именуемой как XtraVue Trailer. Она использует несколько камер, которые установлены на задней части авто, прицепа либо автоприцепа. Из всех источников изображения объединяются в одну картинку, показывающую что делается вокруг автомобиля. Камеры транслируют изображение на отдельный монитор, который расположен на центральной консоли.
Представители Valeo отмечают, что маневры с трейлером теперь можно будет осуществлять проще, независимо от его размера.При этом водители смогут с лёгкостью менять «полосу движения, передвигаться задним ходом, парковаться, полностью контролируя пространство, которое окружает машину.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:31