Дима Билан показал поклонникам архивный снимок из детства

Дима Билан любит радовать своих преданных поклонников. Исполнитель часто делает публикации в социальных сетях и рассказывает фанатам о том, что происходит в его жизни. Несколько часов назад в Instagram певца появилось архивное черно-белое фото. На снимке он певец в школьные годы. В комментарии к снимку Дима Билан написал: "Выставлю пожалуй ещё одну неизвестную фотографию! Фото - 5-й -6-й класс".Подписчикам исполнителя очень понравилась его новая публикация. Они написали: "Красивый и умный мальчик!", "Какой ты милый на этом фото)", "Дима, на этой фотке ты похож на себя. Симпатичный мальчишка", "Какое красивое фото, супер", "Очаровательный и очень красивый мальчуган!", "Какой прекрасный миленький мальчик!!". Всего за несколько десятков минут новый пост Димы Билана набрал более 137 тысяч лайков.