Дима Билан показал поклонникам архивный снимок из детства
Дима Билан сделал новую публикацию на своей странице в социальной сети Instagram. Исполнитель показал поклонникам архивный снимок из своего детства.
Дима Билан любит радовать своих преданных поклонников. Исполнитель часто делает публикации в социальных сетях и рассказывает фанатам о том, что происходит в его жизни. Несколько часов назад в Instagram певца появилось архивное черно-белое фото. На снимке он певец в школьные годы. В комментарии к снимку Дима Билан написал: "Выставлю пожалуй ещё одну неизвестную фотографию! Фото - 5-й -6-й класс".
Подписчикам исполнителя очень понравилась его новая публикация. Они написали: "Красивый и умный мальчик!", "Какой ты милый на этом фото)", "Дима, на этой фотке ты похож на себя. Симпатичный мальчишка", "Какое красивое фото, супер", "Очаровательный и очень красивый мальчуган!", "Какой прекрасный миленький мальчик!!". Всего за несколько десятков минут новый пост Димы Билана набрал более 137 тысяч лайков.
Дима Билан любит радовать своих преданных поклонников. Исполнитель часто делает публикации в социальных сетях и рассказывает фанатам о том, что происходит в его жизни. Несколько часов назад в Instagram певца появилось архивное черно-белое фото. На снимке он певец в школьные годы. В комментарии к снимку Дима Билан написал: "Выставлю пожалуй ещё одну неизвестную фотографию! Фото - 5-й -6-й класс".
Подписчикам исполнителя очень понравилась его новая публикация. Они написали: "Красивый и умный мальчик!", "Какой ты милый на этом фото)", "Дима, на этой фотке ты похож на себя. Симпатичный мальчишка", "Какое красивое фото, супер", "Очаровательный и очень красивый мальчуган!", "Какой прекрасный миленький мальчик!!". Всего за несколько десятков минут новый пост Димы Билана набрал более 137 тысяч лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:16