АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Медики рассказали, какие продукты усиливают менструальные боли у женщин

Медики рассказали, какие продукты следует исключить из рациона во время месячных. Злоупотребление такой пищей только усиливает менструальные боли у женщин.

Медики рассказали, какие продукты усиливают менструальные боли у женщин

Очень часто представительницы прекрасного пола стараются поднять настроение при ПМС чем-нибудь "вкусненьким". Но специалисты бьют тревогу: не все приятное и вкусное полезно для женского организма. Особенно в "эти" дни. Так, соленая еда приводит к вздутию живота и только усиливает болезненные ощущения.

В такой период женщинам стоит отказаться от кофеина, затрудняющего функционирование сосудов, а также от любимых многими сладких десертов. Уровень сахара в крови необходимо поддерживать употребляя такие продукты, как финики, инжир, чернослив, богатые на витамины и другие полезные вещества, рекомендуют эксперты.

Состояние здоровья женщины во время менструального цикла может ухудшиться из-за спазмов, появляющихся после употребления консервов и некоторых обработанных продуктов.
Медики рассказали, какие продукты усиливают менструальные боли у женщин

Специалисты советуют не забывать о полноценном здоровом сне, правильном и сбалансированном питании. Все перечисленные факторы помогут представительницам прекрасной половины планеты справиться с болезненными ощущениями во время цикла.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан показал поклонникам архивный снимок
Медики рассказали, какие продукты усиливают
Компания Porsche продемонстрировала новый
Ученые рассказали о пользе употребления молока
Дарья Мороз приступила к тренировкам после
Ученые: Найдены доказательства внеземного
Антон Гусев посоветовал Валерию Блюменкранцу не
Эксперт оценил изменение порядка расчета
Дочь Владимира Машкова считает своего супруга
Американские эксперты оценили российский танк
Глюкоза показала, в какой позе жена должна
Ученые: Яркие вспышки инопланетян "мешают"
Анна Седокова рассказала о дочери-помощнице
Сразу 4 участницы «Дома-2» - Черно, Африкантова,
В Госдуме РФ поддерживают повышение зарплат
Житель Югры застрелил сына во время охоты
Звезда «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что
Медики рассказали, как быстро похудеть после
Apple и Samsung решили повысить расценки на
Подписчики раскритиковали Сергея Шнурова за
«Дом-2»: Ольгу Сударкину выкинул из комнаты
Роструд напомнил о длинных выходных днях в марте
В Подмосковье убили полицейского на почве ревности
Уфолог обнаружил на Марсе лицо инопланетянина
Ученые: Загрязнённый воздух уменьшает
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за
В штате Юта группа путешественников запечатлела
Екатерина Климова рассказала о выходе новых
Сергей Лазарев пожаловался фанатам на дефицит
Ученые из США рассказали о четырёх способах
Просмотреть все новости