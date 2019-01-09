Медики рассказали, какие продукты усиливают менструальные боли у женщин
Медики рассказали, какие продукты следует исключить из рациона во время месячных. Злоупотребление такой пищей только усиливает менструальные боли у женщин.
Очень часто представительницы прекрасного пола стараются поднять настроение при ПМС чем-нибудь "вкусненьким". Но специалисты бьют тревогу: не все приятное и вкусное полезно для женского организма. Особенно в "эти" дни. Так, соленая еда приводит к вздутию живота и только усиливает болезненные ощущения.
В такой период женщинам стоит отказаться от кофеина, затрудняющего функционирование сосудов, а также от любимых многими сладких десертов. Уровень сахара в крови необходимо поддерживать употребляя такие продукты, как финики, инжир, чернослив, богатые на витамины и другие полезные вещества, рекомендуют эксперты.
Состояние здоровья женщины во время менструального цикла может ухудшиться из-за спазмов, появляющихся после употребления консервов и некоторых обработанных продуктов.
Специалисты советуют не забывать о полноценном здоровом сне, правильном и сбалансированном питании. Все перечисленные факторы помогут представительницам прекрасной половины планеты справиться с болезненными ощущениями во время цикла.
Очень часто представительницы прекрасного пола стараются поднять настроение при ПМС чем-нибудь "вкусненьким". Но специалисты бьют тревогу: не все приятное и вкусное полезно для женского организма. Особенно в "эти" дни. Так, соленая еда приводит к вздутию живота и только усиливает болезненные ощущения.
В такой период женщинам стоит отказаться от кофеина, затрудняющего функционирование сосудов, а также от любимых многими сладких десертов. Уровень сахара в крови необходимо поддерживать употребляя такие продукты, как финики, инжир, чернослив, богатые на витамины и другие полезные вещества, рекомендуют эксперты.
Состояние здоровья женщины во время менструального цикла может ухудшиться из-за спазмов, появляющихся после употребления консервов и некоторых обработанных продуктов.
Специалисты советуют не забывать о полноценном здоровом сне, правильном и сбалансированном питании. Все перечисленные факторы помогут представительницам прекрасной половины планеты справиться с болезненными ощущениями во время цикла.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:07