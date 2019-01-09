Компания Porsche продемонстрировала новый Cabriolet 992





Транспортное средство имеет мягкий складной верх. Он опускается/поднимается буквально за двенадцать секунд. В это время новый Porsche может ехать со скоростью 50 км/ч. Производители впервые для Cabriolet применили спортивное шасси версии Porsche Active Suspension Management.Оснащение нового кабриолета такое же, как в новом купе, которое автокомпания Porsche показала в ноябре текущего года.