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Компания Porsche продемонстрировала новый Cabriolet 992

Представители компании Porsche продемонстрировали новую версию современного спорткара 911. Речь идёт о Cabriolet генерации 992.

Компания Porsche продемонстрировала новый Cabriolet 992


Транспортное средство имеет мягкий складной верх. Он опускается/поднимается буквально за двенадцать секунд. В это время новый Porsche может ехать со скоростью 50 км/ч. Производители впервые для Cabriolet применили спортивное шасси версии Porsche Active Suspension Management.

Оснащение нового кабриолета такое же, как в новом купе, которое автокомпания Porsche показала в ноябре текущего года.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:00

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