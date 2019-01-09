Антон Гусев посоветовал Валерию Блюменкранцу не общаться с Татой Абрамсон, чтобы наладить с ней отношения





По словам Антона, Валерию нужно перестать общаться с бывшей супругой Татой Абрамсон, если он хочет не только видеться с единственной дочерью в любой момент, но и наладить отношения с женой.Всем известно, что несколько месяцев назад Блюменкранц и Абрамсон все-таки развелись. Впрочем, бывшим влюбленным до сих пор так и не удалось наладить общение, ведь даже после развода Тата и Валерий то и дело скандалят, из-за чего страдает их общая дочь.Гусев подчеркнул, что в свое время ему пришлось пройти через аналогичную ситуацию, так как его бывшая жена Евгения Феофилактова на протяжении двух лет напрочь отказывалась позволять сыну поддерживать связь с родным отцом. Сейчас же в жизни Антона все кардинально поменялось, и он может общаться и видеться с 6-летним Даниэлем в любое время.Вполне возможно, что именно из-за своего опыта Гусев поспешить дать совет Блюменкранцу, как вести себя дальше с Абрамсон. По словам Антона, Валерию необходимо сохранять с бывшей женой нормальные отношения только ради ребенка, который не виноват в том, что его родителям не удалось сберечь семью.Также экс-участник «Дома-2» подчеркнул, что Валерий не должен воспринимать серьезно все слова и действия Таты в его адрес, ведь в ней еще долго будут кипеть эмоции и обиды. Оказывается, что только через два года Феофилактова смогла успокоиться и простить бывшему мужу его предательство.