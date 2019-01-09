АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Антон Гусев посоветовал Валерию Блюменкранцу не общаться с Татой Абрамсон, чтобы наладить с ней отношения

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев дал совет своему коллеге по съемочной площадке Валерию Блюменкранцу.

По словам Антона, Валерию нужно перестать общаться с бывшей супругой Татой Абрамсон, если он хочет не только видеться с единственной дочерью в любой момент, но и наладить отношения с женой.

Антон Гусев посоветовал Валерию Блюменкранцу не общаться с Татой Абрамсон, чтобы наладить с ней отношения

Всем известно, что несколько месяцев назад Блюменкранц и Абрамсон все-таки развелись. Впрочем, бывшим влюбленным до сих пор так и не удалось наладить общение, ведь даже после развода Тата и Валерий то и дело скандалят, из-за чего страдает их общая дочь.

Гусев подчеркнул, что в свое время ему пришлось пройти через аналогичную ситуацию, так как его бывшая жена Евгения Феофилактова на протяжении двух лет напрочь отказывалась позволять сыну поддерживать связь с родным отцом. Сейчас же в жизни Антона все кардинально поменялось, и он может общаться и видеться с 6-летним Даниэлем в любое время.

Вполне возможно, что именно из-за своего опыта Гусев поспешить дать совет Блюменкранцу, как вести себя дальше с Абрамсон. По словам Антона, Валерию необходимо сохранять с бывшей женой нормальные отношения только ради ребенка, который не виноват в том, что его родителям не удалось сберечь семью.

Антон Гусев посоветовал Валерию Блюменкранцу не общаться с Татой Абрамсон, чтобы наладить с ней отношения

Также экс-участник «Дома-2» подчеркнул, что Валерий не должен воспринимать серьезно все слова и действия Таты в его адрес, ведь в ней еще долго будут кипеть эмоции и обиды. Оказывается, что только через два года Феофилактова смогла успокоиться и простить бывшему мужу его предательство.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:20

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дима Билан показал поклонникам архивный снимок
Медики рассказали, какие продукты усиливают
Компания Porsche продемонстрировала новый
Ученые рассказали о пользе употребления молока
Дарья Мороз приступила к тренировкам после
Ученые: Найдены доказательства внеземного
Антон Гусев посоветовал Валерию Блюменкранцу не
Эксперт оценил изменение порядка расчета
Дочь Владимира Машкова считает своего супруга
Американские эксперты оценили российский танк
Глюкоза показала, в какой позе жена должна
Ученые: Яркие вспышки инопланетян "мешают"
Анна Седокова рассказала о дочери-помощнице
Сразу 4 участницы «Дома-2» - Черно, Африкантова,
В Госдуме РФ поддерживают повышение зарплат
Житель Югры застрелил сына во время охоты
Звезда «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что
Медики рассказали, как быстро похудеть после
Apple и Samsung решили повысить расценки на
Подписчики раскритиковали Сергея Шнурова за
«Дом-2»: Ольгу Сударкину выкинул из комнаты
Роструд напомнил о длинных выходных днях в марте
В Подмосковье убили полицейского на почве ревности
Уфолог обнаружил на Марсе лицо инопланетянина
Ученые: Загрязнённый воздух уменьшает
Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за
В штате Юта группа путешественников запечатлела
Екатерина Климова рассказала о выходе новых
Сергей Лазарев пожаловался фанатам на дефицит
Ученые из США рассказали о четырёх способах
Просмотреть все новости