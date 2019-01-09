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Ученые: Найдены доказательства внеземного происхождения жизни на Земле

NASA сделало заявление после экспериментов ученых. Им удалось найти доказательства внеземного происхождения жизни на Земле, опубликовав результаты работ в Science News.
Ученые: Найдены доказательства внеземного происхождения жизни на Земле

Для проведения опытов была использована лаборатория с условиями, приближенными к космической среде. Затем эксперты охладили смесь воды и метанола до - 260 градусов, чтобы потом подвергнуть полученный материал ультрафиолетовому излучению.

Оказалось, что данная среда является идеальным местом для формирования дезоксирибозы. Молекула сахара является одним из главных составных ДНК, но она зародилась в космосе, после чего могла упасть на поверхность планеты с метеоритами или иными объектами. Именно кометы стали переносчиками внеземной жизни из-за химической реакции, где формальдегид образует данный компонент.



 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:31

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