Ученые: Найдены доказательства внеземного происхождения жизни на Земле





Для проведения опытов была использована лаборатория с условиями, приближенными к космической среде. Затем эксперты охладили смесь воды и метанола до - 260 градусов, чтобы потом подвергнуть полученный материал ультрафиолетовому излучению.Оказалось, что данная среда является идеальным местом для формирования дезоксирибозы. Молекула сахара является одним из главных составных ДНК, но она зародилась в космосе, после чего могла упасть на поверхность планеты с метеоритами или иными объектами. Именно кометы стали переносчиками внеземной жизни из-за химической реакции, где формальдегид образует данный компонент.