Ученые определили, насколько опасны бактерии с МКС для людей





Исследователи Северо-Западного университета в США изучили 189 геномов двух микробов: Bacillus cereus и Staphylococcus aureus, обитающих на МКС. Бактерии, собранные на станции, содержит другие гены, чем их аналоги, обитающие на Земле. Указывается, что это не делает их вредными для здоровья человека. Микроорганизмы мутируют в процессе эволюции, находясь в неизвестной для них среде. Ученые предполагали, что микрогравитация, радиация и недостаток вентиляции может повлиять на бактерии. Интерес к микробам на МКС вызван тем, что колонисты на Марсе станут проживать в герметичных капсулах, они не смогут выходить на открытый воздух. Ученые обеспокоены, как это может повлиять на микробы. Сделан вывод, что бактерии в условиях космоса не опасны для человека.Астронавты являются очень здоровыми людьми, но космические туристы могут не соответствовать данным критериям. Необходимо принимать во внимание возможность перемещения инфекции в закрытом пространстве в кораблях.