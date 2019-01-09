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Ученые определили, насколько опасны бактерии с МКС для людей

Ученые изучили бактерии, обитающие в условиях МКС, данные организмы устойчивы к антибиотикам. Микробы мутируют в стремлении выжить во враждебной среде, а также содержат иные гены.
Ученые определили, насколько опасны бактерии с МКС для людей

Исследователи Северо-Западного университета в США изучили 189 геномов двух микробов: Bacillus cereus и Staphylococcus aureus, обитающих на МКС. Бактерии, собранные на станции, содержит другие гены, чем их аналоги, обитающие на Земле. Указывается, что это не делает их вредными для здоровья человека. Микроорганизмы мутируют в процессе эволюции, находясь в неизвестной для них среде. Ученые предполагали, что микрогравитация, радиация и недостаток вентиляции может повлиять на бактерии. Интерес к микробам на МКС вызван тем, что колонисты на Марсе станут проживать в герметичных капсулах, они не смогут выходить на открытый воздух. Ученые обеспокоены, как это может повлиять на микробы. Сделан вывод, что бактерии в условиях космоса не опасны для человека.

Астронавты являются очень здоровыми людьми, но космические туристы могут не соответствовать данным критериям. Необходимо принимать во внимание возможность перемещения инфекции в закрытом пространстве в кораблях.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:39

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