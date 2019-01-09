Дарья Мороз приступила к тренировкам после новогодних праздников
Актриса театра и кино Дарья Мороз опубликовала новый пост в Instagram. Знаменитость сообщила своим подписчикам, что приступила к активным тренировкам после новогодних праздников.
Дарья Мороз тщательно следит за своей фигурой и активно занимается спортом. Актриса часто делится с поклонниками в социальных сетях всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад в Instagram знаменитости появилось новое фото. На снимке Дарья Мороз запечатлена в тот момент, когда она делает планку. В комментарии к публикации она написала: "Кто лень поборол..тот молодец".
Подписчикам стало ясно, что актриса приступила к активным тренировкам сразу же после новогодних праздников. Они начали писать: "Молодец! Лень - помеха всему", "Вдохновляюсь Вами Дарья", "Здоровья тебе и счастья Дашечкин!", "Фото просто супер", "Это точно. Особенно после гастрономического новогоднего безобразия)". Пост знаменитости за короткий период времени набрал множество лайков.
Дарья Мороз тщательно следит за своей фигурой и активно занимается спортом. Актриса часто делится с поклонниками в социальных сетях всем, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад в Instagram знаменитости появилось новое фото. На снимке Дарья Мороз запечатлена в тот момент, когда она делает планку. В комментарии к публикации она написала: "Кто лень поборол..тот молодец".
Подписчикам стало ясно, что актриса приступила к активным тренировкам сразу же после новогодних праздников. Они начали писать: "Молодец! Лень - помеха всему", "Вдохновляюсь Вами Дарья", "Здоровья тебе и счастья Дашечкин!", "Фото просто супер", "Это точно. Особенно после гастрономического новогоднего безобразия)". Пост знаменитости за короткий период времени набрал множество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:46