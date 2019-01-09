Дочь Владимира Машкова считает своего супруга идеальным отцом





Дочь Владимира Машкова призналась, что в детстве ей очень не хватала отца. Поскольку актер постоянно был занят на съемках, мать Марии Машковой тоже не уделяла наследнице много внимания. Опекали девочку дедушка и бабушка, что ее сильно беспокоило. Тогда Марии Машковой казалось, что родители ее не любят, а редкие встречи с папой были для нее настоящим праздником. Когда она повзрослела и пришло время строит собственную семью, актриса решила, что у нее все будет по другому.Мария Машкова и Александр Слободяник-младший начали строить свои отношения больше 10 лет назад. У пары есть дети и актриса уверена, что ее супруг - идеальный отец, уделяющий наследницам достаточно внимания. Бабушка актрисы полностью согласна с ней.