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Дочь Владимира Машкова считает своего супруга идеальным отцом

Дочь Владимира Машкова в одном из своих недавних интервью рассказала, что считает своего супруга Александра Слободяника-младшего идеальным отцом. Также Мария Машкова поведала несколько историй из детства.

Дочь Владимира Машкова считает своего супруга идеальным отцом

Дочь Владимира Машкова призналась, что в детстве ей очень не хватала отца. Поскольку актер постоянно был занят на съемках, мать Марии Машковой тоже не уделяла наследнице много внимания. Опекали девочку дедушка и бабушка, что ее сильно беспокоило. Тогда Марии Машковой казалось, что родители ее не любят, а редкие встречи с папой были для нее настоящим праздником. Когда она повзрослела и пришло время строит собственную семью, актриса решила, что у нее все будет по другому.

Дочь Владимира Машкова считает своего супруга идеальным отцом

Мария Машкова и Александр Слободяник-младший начали строить свои отношения больше 10 лет назад. У пары есть дети и актриса уверена, что ее супруг - идеальный отец, уделяющий наследницам достаточно внимания. Бабушка актрисы полностью согласна с ней.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:07

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