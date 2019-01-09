Ученые: Яркие вспышки инопланетян "мешают" исследовать звезду Табби





Табби, или KIC 8462852, расположенная в созвездии Лебедя, в 2018 году насторожила исследователей, так как яркость звезды снизилась на 10%. Этот факт озадачил астрономов, не сумевших объяснить странную реакцию объекта.Уфологи озвучили версию, согласно которой, свет Табби блокируют инопланетяне, не желающие, чтобы человечество обнаружило их цивилизацию. Они уверены: звезда, названная в честь Таяты Баяджян, может уничтожить Солнечную систему, а астрономы не понимают, что причиной катастрофы послужит пристальное внимание к объекту.Научные сотрудники Пенсильванского университета не верят в подобные домыслы. Астрофизики Стенн Сигурдсон и Джейсон Райт объяснили, что яркость света может падать из-за широких панелей, расположенных на орбите, превращающих излучение KIC 8462852 в электроэнергию. Это явление известно науке, как сфера Дайсона, и к мегаструктурам гуманоидов отношения не имеет.