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Ученые: Яркие вспышки инопланетян "мешают" исследовать звезду Табби

Ученые полагают, что яркие вспышки, заметные при наблюдении за звездой Табби, могут говорить о присутствии инопланетян "мешающих" исследовать объект. Астрономы предостерегают: светило может быть опасным для жителей земного шара.

Ученые: Яркие вспышки инопланетян "мешают" исследовать звезду Табби

Табби, или KIC 8462852, расположенная в созвездии Лебедя, в 2018 году насторожила исследователей, так как яркость звезды снизилась на 10%. Этот факт озадачил астрономов, не сумевших объяснить странную реакцию объекта.

Уфологи озвучили версию, согласно которой, свет Табби блокируют инопланетяне, не желающие, чтобы человечество обнаружило их цивилизацию. Они уверены: звезда, названная в честь Таяты Баяджян, может уничтожить Солнечную систему, а астрономы не понимают, что причиной катастрофы послужит пристальное внимание к объекту.
Ученые: Яркие вспышки инопланетян "мешают" исследовать звезду Табби

Научные сотрудники Пенсильванского университета не верят в подобные домыслы. Астрофизики Стенн Сигурдсон и Джейсон Райт объяснили, что яркость света может падать из-за широких панелей, расположенных на орбите, превращающих излучение KIC 8462852 в электроэнергию. Это явление известно науке, как сфера Дайсона, и к мегаструктурам гуманоидов отношения не имеет.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:47

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