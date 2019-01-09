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Глюкоза показала, в какой позе жена должна встречать мужа

На странице своего Instagram певица Глюкоза сделала новый пост. В своей публикации исполнительница показала, в какой позе жена должна встречать мужа дома.

Глюкоза показала, в какой позе жена должна встречать мужа

Глюкоза весьма активно пользуется социальными сетями. Певица любит рассказывать своим поклонникам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад знаменитость опубликовала новый пост в Instagram. На снимке Глюкоза запечатлена в одной из поз йоги. В комментарии исполнительница написала: "Так жена должна встречать мужа дома)".

Глюкоза показала, в какой позе жена должна встречать мужа

Подписчики знаменитости отреагировали сразу. Фанаты написали: "Наташа, ты лучшая всегда и во всем!", "Невероятно красиво, если так встречать мужа, это просто супер", "Можно взять на заметку, спасибо", "Фото просто класс", "Ха-ха точно - это поза лучшая", "Согласна. Иногда так надо встречать наших любимых мужей", "Глюкоза классная! И всегда была классная, и сейчас только лучше становится". Всего за несколько минут новый пост Глюкозы собрал более 56 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:54

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