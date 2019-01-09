Глюкоза показала, в какой позе жена должна встречать мужа

Глюкоза весьма активно пользуется социальными сетями. Певица любит рассказывать своим поклонникам все, что происходит в ее жизни. Несколько часов назад знаменитость опубликовала новый пост в Instagram. На снимке Глюкоза запечатлена в одной из поз йоги. В комментарии исполнительница написала: "Так жена должна встречать мужа дома)".Подписчики знаменитости отреагировали сразу. Фанаты написали: "Наташа, ты лучшая всегда и во всем!", "Невероятно красиво, если так встречать мужа, это просто супер", "Можно взять на заметку, спасибо", "Фото просто класс", "Ха-ха точно - это поза лучшая", "Согласна. Иногда так надо встречать наших любимых мужей", "Глюкоза классная! И всегда была классная, и сейчас только лучше становится". Всего за несколько минут новый пост Глюкозы собрал более 56 тысяч лайков.