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Звезда «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что бывший муж Алексей Самсонов не поздравил сына с Новым годом

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Юлия Щаулина шокирована поступком своего экс-супруга Алексея Самсонова.

По-прежнему многие поклонники бывшего звездного семейства Щаулина-Самсонов не верят в то, что ребята на самом деле развелись. Несмотря на то, что официальный развод несколько раз переносили, в конце ноября Юлию и Алексея все-таки развели, о чем телезнаменитости долгое время не рассказывали своим фанатам.

Звезда «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что бывший муж Алексей Самсонов не поздравил сына с Новым годом

Вполне возможно, что именно поэтому некоторые поклонники парочки надеялись, что Самсонов и Щаулина все еще могут сойтись. Только вот на днях Юля подчеркнула, что о воссоединении не может идти даже речи, ведь ее бывший супруг не только не проводит с их общим наследником время, но и даже не поздравил сына с Новым 2019 годом.

К слову, Алексей не очень переживает по этому поводу, ведь, расставшись с Юлей, он целиком и полностью отдает себя своей новой возлюбленной. А в последнее время Самсонов довольно часто указывает поклонникам на то, что у него появилась не только новая избранница, но и новая семья, с которой у него началась новая жизнь.

Звезда «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что бывший муж Алексей Самсонов не поздравил сына с Новым годом

В свою очередь Щаулину это очень обижает, ведь экс-супруг из-за своего увлечения напрочь позабыл о маленьком сыне, который так ждал с ним встречи в канун Нового года. Считанные часы назад Юлия вышла в прямой эфир, в котором заявила, что Самсонов не только не подарил Мирону новогодний подарок, но и даже не позвонил наследнику, чтобы поздравить его с таким светлым праздником.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02

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