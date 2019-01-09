Звезда «Дома-2» Юлия Щаулина призналась, что бывший муж Алексей Самсонов не поздравил сына с Новым годом





По-прежнему многие поклонники бывшего звездного семейства Щаулина-Самсонов не верят в то, что ребята на самом деле развелись. Несмотря на то, что официальный развод несколько раз переносили, в конце ноября Юлию и Алексея все-таки развели, о чем телезнаменитости долгое время не рассказывали своим фанатам.Вполне возможно, что именно поэтому некоторые поклонники парочки надеялись, что Самсонов и Щаулина все еще могут сойтись. Только вот на днях Юля подчеркнула, что о воссоединении не может идти даже речи, ведь ее бывший супруг не только не проводит с их общим наследником время, но и даже не поздравил сына с Новым 2019 годом.К слову, Алексей не очень переживает по этому поводу, ведь, расставшись с Юлей, он целиком и полностью отдает себя своей новой возлюбленной. А в последнее время Самсонов довольно часто указывает поклонникам на то, что у него появилась не только новая избранница, но и новая семья, с которой у него началась новая жизнь.В свою очередь Щаулину это очень обижает, ведь экс-супруг из-за своего увлечения напрочь позабыл о маленьком сыне, который так ждал с ним встречи в канун Нового года. Считанные часы назад Юлия вышла в прямой эфир, в котором заявила, что Самсонов не только не подарил Мирону новогодний подарок, но и даже не позвонил наследнику, чтобы поздравить его с таким светлым праздником.