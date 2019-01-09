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Анна Седокова рассказала о дочери-помощнице

Анна Седокова решила сообщить своим подписчикам в Instagram о том, как проходит ее отпуск в Лос-Анджелесе. Также исполнительница рассказала о дочери-помощнице.

Анна Седокова рассказала о дочери-помощнице

Анна Седокова любит общаться со своими преданными поклонниками в социальных сетях. Исполнительница часто делает публикации и рассказывает, что у нее нового в жизни. Несколько часов назад Анна Седокова опубликовала в Instagram новый пост. В комментарии к публикации певица рассказала, как проходит ее отпуск в Лос-Анджелесе. Также исполнительница сообщила, что когда несла продукты и дочку на руках - сорвала спину. Моника узнав, что звездной маме очень больно, уложила ее в кровать, а сама разложила покупки.

Анна Седокова рассказала о дочери-помощнице

Подписчикам понравилась публикация Анны Седоковой. Они начали писать: "Счастья и здоровья вам и вашим близким!", "Вы хорошая мама и дети у вас молодцы", "Анечка вы просто Чудо-женщина! Все у вас будет хорошо! И дети у вас самые прекрасные", "Выздоравливайте быстрее, Моника молодец". Всего за несколько минут пост певицы набрал более 91 тысячи лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:31

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