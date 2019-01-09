Медики рассказали, как быстро похудеть после праздников





Необходимо правильно употреблять белки и углеводы для того, чтобы эффективно похудеть. Белковую пищу необходимо есть ближе к вечеру, тогда как продукты с углеводами - утром. За столом во время лёгкого перекуса следует употреблять орехи, а также отдать предпочтение яблокам, мюсли, йогурту или творогу. Диетологи указывают на необходимость разгрузочных дней с употреблением гречневой каши. Перед сном необходимо запарить 0,5 кг крупы кипятком. Утром следующего дня кашу нужно съесть за 4-6 приёмов, причём без сметаны, соли, сахара или майонеза. В сутки важно пить до 2 л воды без газа. Далее следует отказаться от жареного, жирного, фастфуда и блюд с майонезом.Следует ограничить себя в хлебе, необходимо придерживаться расписания. Завтрак должен быть до 11:00, обед - до 14:00, ужин - до 18:00. Вечером предпочтительнее есть жидкие блюда, это меню является идеальным для тех, кто желает похудеть после праздников.