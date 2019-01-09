«Дом-2»: Ольгу Сударкину выкинул из комнаты вместе с костылями Эдуард Резванов





Несколько часов назад в социальных сетях появилось сообщение о том, что новенький участник телепроекта Эдуард Резванов оказался в самом центре громкого скандала. Напомним, что впервые появившись в Периметре, молодой человек заявил, что является интеллигентом XXI века.Впрочем, как выяснилось, Эдуард не относится к парням робкого десятка, ведь с легкостью поднимает бучу и даже позволяет себе применять силу к девушкам. В Сети появились скрины будущего выпуска «Дома-2», который телезрители увидят в эфире телеканала «ТНТ» уже сегодня.На фотографиях видно, что Резванов сцепился с Сударкиной. Только вот скандалом все не закончилось, ведь Эдуард принялся буквально выкидывать Ольгу из комнаты. Несмотря на то, что за девушку попытался заступиться один из участников «Дома-2», молодой человек не стал останавливаться.Выбросив костыли Сударкиной из комнаты, Эдуард накинулся на нее, не обращая внимания на ее защитника, и силой поволок Ольгу к двери. Напомним, что девушка получила травму, когда участвовала в одном из проектных конкурсов.К слову, в социальных сетях есть информация, что Резванова, за его выходки, могут выгнать за ворота, так как Сударкину «крышует» руководство реалити-шоу «Дом-2».