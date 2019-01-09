Роструд напомнил о длинных выходных днях в марте
Роструд напомнил об ожидаемых в стране праздничных днях в 2019 году. В ведомстве указывают и на сдвиг выходных дней. Это необходимо в тех случаях, когда торжественная дата выпадает на субботу или воскресенье.
Россиян на протяжении марта ожидает большее количество выходных, это произойдёт ввиду празднования Международного женского дня. Ведомство указывает, что нерабочими станут следующие дни: 8, 9 и 10 марта. Традиционно 23 февраля в стране отметят День защитника Отечества. Этот день выпадает на субботу. По этой причине, согласно действующему в РФ трудовому законодательству, выходной перенесут на 10 мая нынешнего года. В завершающий месяц весны россияне станут отдыхать на Праздник Весны и Труда, это произойдёт в период с 1 по 5 число месяца. Далее следует День Победы. Согласно утвержденного ранее решения, выходные в данный период наступят с 9 по 12 число.
Помимо этого, россияне ожидают длинных выходных в связи с Днём народного единства: 2, 3 и 4 ноября нынешнего года. В Роструде подчеркнули, что в наступившем году рабочими днями в начале января станут следующие числа месяца: 9, 10 и 11.
Россиян на протяжении марта ожидает большее количество выходных, это произойдёт ввиду празднования Международного женского дня. Ведомство указывает, что нерабочими станут следующие дни: 8, 9 и 10 марта. Традиционно 23 февраля в стране отметят День защитника Отечества. Этот день выпадает на субботу. По этой причине, согласно действующему в РФ трудовому законодательству, выходной перенесут на 10 мая нынешнего года. В завершающий месяц весны россияне станут отдыхать на Праздник Весны и Труда, это произойдёт в период с 1 по 5 число месяца. Далее следует День Победы. Согласно утвержденного ранее решения, выходные в данный период наступят с 9 по 12 число.
Помимо этого, россияне ожидают длинных выходных в связи с Днём народного единства: 2, 3 и 4 ноября нынешнего года. В Роструде подчеркнули, что в наступившем году рабочими днями в начале января станут следующие числа месяца: 9, 10 и 11.
Общество
Добавил: Ким Герман Сегодня, 13:16