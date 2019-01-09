Роструд напомнил о длинных выходных днях в марте





Россиян на протяжении марта ожидает большее количество выходных, это произойдёт ввиду празднования Международного женского дня. Ведомство указывает, что нерабочими станут следующие дни: 8, 9 и 10 марта. Традиционно 23 февраля в стране отметят День защитника Отечества. Этот день выпадает на субботу. По этой причине, согласно действующему в РФ трудовому законодательству, выходной перенесут на 10 мая нынешнего года. В завершающий месяц весны россияне станут отдыхать на Праздник Весны и Труда, это произойдёт в период с 1 по 5 число месяца. Далее следует День Победы. Согласно утвержденного ранее решения, выходные в данный период наступят с 9 по 12 число.Помимо этого, россияне ожидают длинных выходных в связи с Днём народного единства: 2, 3 и 4 ноября нынешнего года. В Роструде подчеркнули, что в наступившем году рабочими днями в начале января станут следующие числа месяца: 9, 10 и 11.