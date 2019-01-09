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Уфолог обнаружил на Марсе лицо инопланетянина

Скотт Уоринг, который является известным уфологом, уже неоднократно находил на Марсе различные доказательства внеземной жизни. На этот раз исследователь обнаружил лицо инопланетянина.

Уфолог обнаружил на Марсе лицо инопланетянина

Скотт Уоринг рассказал, что он проводил исследование при помощи программы Google Maps. Уфологу удалось обнаружить лицо пришельца больших размеров. Специалист утверждает, что длина его находки не больше 3,5 километра, а ширина приблизительно 1,7 километра. Данный рисунок был сделан на поверхности Марса.

Скотт Уоринг считает, что его находка является неким посланием, чтобы внеземной лидер не был забыт. Недалеко от инопланетного лица обнаружен монумент с изображением женщины. Но большая часть этой фигуры была кем-то разрушена. Уфолог предполагает, что это было сделано специально, чтобы уничтожить чужое искусство и показать своё превосходство.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:07

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