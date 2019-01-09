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Ученые: Загрязнённый воздух уменьшает производительность труда

Ученые заявили, что загрязнённый воздух влияет на человеческое здоровье и уменьшает производительность труда. Работа в условиях загрязнённости в течении долгого времени снижает настроение.

Ученые: Загрязнённый воздух уменьшает производительность труда


Во время своего исследования учёные выяснили, что фирмы, отличающиеся малыми формами загрязнения, в итоге теряют своих работников из-за низкой производительности. Это происходит не сразу. После первого месяца такой работы сотрудники замечают на своих рабочих местах появление необъяснимой слабости и ухудшения настроения. Исследователи собирали данные о сотрудниках текстильных фабрик на территории Китая. Эксперты выяснили, сколько кусков ткани ежедневно мог производить каждый рабочий в отдельности, сравнив результаты с показателями концентрации имеющихся в воздухе твердых частиц, которые со временем влияли на него.

Исследователи выяснили, что повышение на 10 мг/куб. м PM2,5 на протяжении 25 дней уменьшает ежедневное изготовление продукции на 1 процент, нанося при этом вред компаниям, а также сотрудникам.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:00

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