Ученые: Загрязнённый воздух уменьшает производительность труда





Во время своего исследования учёные выяснили, что фирмы, отличающиеся малыми формами загрязнения, в итоге теряют своих работников из-за низкой производительности. Это происходит не сразу. После первого месяца такой работы сотрудники замечают на своих рабочих местах появление необъяснимой слабости и ухудшения настроения. Исследователи собирали данные о сотрудниках текстильных фабрик на территории Китая. Эксперты выяснили, сколько кусков ткани ежедневно мог производить каждый рабочий в отдельности, сравнив результаты с показателями концентрации имеющихся в воздухе твердых частиц, которые со временем влияли на него.Исследователи выяснили, что повышение на 10 мг/куб. м PM2,5 на протяжении 25 дней уменьшает ежедневное изготовление продукции на 1 процент, нанося при этом вред компаниям, а также сотрудникам.