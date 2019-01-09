Фанаты раскритиковали Анастасию Волочкову за неестественно длинные ноги





Скандальная звезда отечественного балета Анастасия Волочкова не перестает удивлять общественность. Недавно знаменитость показала в Instagram новое провокационное фото. На снимке видно, как звезда сидит на диване и, по привычке, демонстрирует изгибы ног. Однако кадр вышел не очень удачным, посчитали подписчики блога танцовщицы. Они отметили, что балерина специально визуально удлинила конечности, занявшие половину пространства комнаты. Публикацию дива подписала так: "Раннее светлое мальдивское утро. Каждый мой день начинается с улыбки".Поклонники принялись активно обсуждать фото Анастасии Волочковой, указав, что за такими длинными ногами улыбку сложно увидеть: "Настя, за ногами улыбку не видать", "Каждый день начинается у нее с фото, а не с улыбки", "Пол весь изогнут, фотошопит нещадно", "Какие страшные ноги, синюшные, как у алкоголички".