В штате Юта группа путешественников запечатлела на камеру снежного человека





Несколько дней назад в Сети появился ролик, на котором запечатлен темный силуэт йети, имеющий внушительные размеры. Очевидец утверждает, что это мог быть снежный человек. Позже мужчина добрался до того места, где было замечено существо, и обнаружил его следы. Снег уже успел растаять, так что отпечатки были не четкие. Но при этом мужчина полностью уверен, что их оставило человекообразное существо огромного роста.В Юте уже неоднократно были замечены следы снежного человека и многие видели его силуэт. Согласно статистике криптозоологов из США, существо было замечено в этих краях более 2 000 раз. Исследователи считают, что сасквочи обитают целыми семьями и стараются избегать людей, но иногда все же попадают в объективы камер.