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В штате Юта группа путешественников запечатлела на камеру снежного человека

Группа путешественников из США отправилась в поход по горам в штате Юта с целью найти снежного человека. Дело в том, что ранее одному из участников экспедиции удалось запечатлеть в этих местах следы этого существа.

В штате Юта группа путешественников запечатлела на камеру снежного человека

Несколько дней назад в Сети появился ролик, на котором запечатлен темный силуэт йети, имеющий внушительные размеры. Очевидец утверждает, что это мог быть снежный человек. Позже мужчина добрался до того места, где было замечено существо, и обнаружил его следы. Снег уже успел растаять, так что отпечатки были не четкие. Но при этом мужчина полностью уверен, что их оставило человекообразное существо огромного роста.


В Юте уже неоднократно были замечены следы снежного человека и многие видели его силуэт. Согласно статистике криптозоологов из США, существо было замечено в этих краях более 2 000 раз. Исследователи считают, что сасквочи обитают целыми семьями и стараются избегать людей, но иногда все же попадают в объективы камер.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:47

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