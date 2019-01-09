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Сергей Лазарев пожаловался фанатам на дефицит солнца в Москве

На странице своего Instagram Сергей Лазарев решил пожаловаться подписчикам на дефицит солнца в Москве. Новый пост исполнителя привел в восторг его фанатов.

Сергей Лазарев пожаловался фанатам на дефицит солнца в Москве

На данный момент Сергей Лазарев находится в отпуске. Но знаменитость не забывает своих преданных поклонников и радует их новыми публикациями в социальных сетях. Несколько часов назад на странице певца в Instagram появился новый пост. На фото Сергей Лазарев в шортах и майке стоит возле пальмы и смотрит в даль. В комментарии к посту знаменитость написал: "Мне очень не хватает солнца и тепла в Москве... наслаждаюсь каждой минутой отпуска".

Сергей Лазарев пожаловался фанатам на дефицит солнца в Москве

Поклонники Сергея Лазарева начали писать: "Приятного отдыха!!! Набирайтесь сил Сергей Вячеславович", "Ты сам лучик света!!! Хорошего отдыха!!", "Отдыхайте, набирайтесь сил. Мы Вас очень любим!))", "Боже, какая красота, какой кайф...слов нет!!Рай на Земле!!!", "Хорошего отдыха Сергей!мы, Вас очень любим, ждём!". За короткий промежуток времени новый пост певца собрал более 127 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:16

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