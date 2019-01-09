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Ученые из США рассказали о четырёх способах борьбы с бессонницей

Ученые из США поделились четырьмя самыми эффективными способами, помогающими от бессонницы. В первую очередь нужно соблюдать режим сна.

Ученые из США рассказали о четырёх способах борьбы с бессонницей


Учёные отмечают, что пересып непосредственно в утреннее время воскресенья ведёт к довольно сложному пробуждению человека в понедельник. Это становится причиной нарушения всего графика на неделю. Организму требуется определённое время, чтобы переключиться в режим сна. В данном случае, нужно в течение 10 минут как-то расслабляться. Можно будильник устанавливать за тридцать минут до сна. Благодаря этому организм начнёт готовиться к отдыху. Учёные выяснили, что свет, который излучается электронными устройствами, снижает высвобождение мелатонина, помогающего засыпать. Поэтому перед сном нужно отказаться от использования смартфонов и планшетов.

Если придерживаться данных правил в течение нескольких недель, можно справиться с бессонницей. При этом результат отличается надежностью и долговременностью.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:07

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