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Любовь Толкалина негативно относится к отдыху звезд на Мальдивах

Многие звезды предпочитают зимой наслаждаться отдыхом в теплых странах, публикуя в Instagram фото с Мальдивских островов. Любовь Толкалина негативно относится к данной теме, считая, что в России есть много замечательных уголков.
Любовь Толкалина негативно относится к отдыху звезд на Мальдивах

Актриса обратила внимание на сообщение Анастасии Волочковой, которая собирается остаться там жить из-за красоты райского острова. Она сразу написала на своей странице пост, отметив, что родные закаты без фильтров намного лучше смотрятся, чем зарубежные аналоги.
Любовь Толкалина негативно относится к отдыху звезд на Мальдивах

Любовь Толкалина намекнула, что в родной стране тоже есть места, куда стоит поехать во время отпуска, показав новое фото подписчикам. Они сразу написали много позитивных комментариев, упомянув о стихах Константина Симонова. Некоторые лица считают, что: “ «Ещё бы не мешало к этой красоте добавить жизнь людей в этой глубинке. Наверное, краски немного поугасли”.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:00

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