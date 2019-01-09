Любовь Толкалина негативно относится к отдыху звезд на Мальдивах





Актриса обратила внимание на сообщение Анастасии Волочковой, которая собирается остаться там жить из-за красоты райского острова. Она сразу написала на своей странице пост, отметив, что родные закаты без фильтров намного лучше смотрятся, чем зарубежные аналоги.Любовь Толкалина намекнула, что в родной стране тоже есть места, куда стоит поехать во время отпуска, показав новое фото подписчикам. Они сразу написали много позитивных комментариев, упомянув о стихах Константина Симонова. Некоторые лица считают, что: “ «Ещё бы не мешало к этой красоте добавить жизнь людей в этой глубинке. Наверное, краски немного поугасли”.