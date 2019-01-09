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Анна Хилькевич показала фанатам обручальное кольцо на пальце

Анна Хилькевич сделала новый пост на странице своего Instagram. На фото знаменитость запечатлена с обручальным кольцом на пальце, а в комментарии она заявила, что замужем.

Анна Хилькевич показала фанатам обручальное кольцо на пальце

Анна Хилькевич активно пользуется социальными сетями. Знаменитость держит своих фанатов в курсе всего, что происходит в ее жизни. Но новый пост актрисы в Instagram смутил ее преданных поклонников. Дело в том, что звезда сериала "Универ" показала фанатам снимок с обручальным кольцом на пальце. В комментарии к снимку она написала: "Замужем".

Анна Хилькевич показала фанатам обручальное кольцо на пальце

Подписчики Анны Хилькевич отреагировали моментально. Они начали писать: "А я думал, что мать двоих детей и так замужем", "Вы очень красивая, счастья вам и удачи в жизни от души", "У вас очень хороший муж, но я думала, что вы уже давно замужем", "Это хорошо, когда замужем", "Фото супер, просто класс", "Не могу понять, что до этого вы были не замужем". Всего за несколько часов новая публикация актрисы набрала более 332 тысяч лайков.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:54

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