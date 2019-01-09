Известная ясновидящая Саона заявила, что Ольга Бузова не хочет выходить замуж и обзаводиться детьми





По словам ясновидящей, в 2019 году Ольга не выйдет замуж, и тем более не обзаведется наследниками.Саона убеждена, что телеведущая «Дома-2» сама решила никуда не торопиться, ведь у нее до сих пор на самом деле так и не появилось желание выходить замуж и обременять себя детьми. Бузовой будет очень сложно выбрать себе спутника по жизни, так как у нее очень завышенные требования к будущему возлюбленному.Также ведунья уверена, что Ольга никогда не уйдет с реалити-шоу «Дом-2», и не забросит свою жизнь «супер девочки» в социальной сети Instagram, так как телезнаменитость совершенно по-другому воспринимает жизнь, а это вряд ли может понравиться серьезному мужчине.Нужно сказать, что Саона поспешила дать Бузовой совет. Ясновидящая посоветовала Ольге начать уже сейчас кардинально менять себя и свои взгляды на жизнь, а уже потом думать о поиске того «единственного».Впрочем, может случиться и так, что многие мужчины, которые будут попадаться звезде на пути, будут хотеть от нее только денег, поэтому Оля должна быть очень внимательной, чтобы не попасть впросак.Саона подчеркнула, что Бузова выйдет замуж, но не в 2019 году. И дети у Ольги будут, но не сейчас. На сегодняшний день поющая телеведущая до сих пор так и не смогла прийти к нормальной жизни, что очень ей мешает. Однако никаких серьезных проблем в наступившем году у Оли не будет, а сам год будет очень успешным.