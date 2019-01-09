Анна Снаткина показала фото без макияжа

Анна Снаткина ежедневно делает посты в социальных сетях. На ее странице можно увидеть снимки с различных мероприятий и фотосессий. Но накануне актриса решила показать поклонникам в Instagram, как она выглядит без макияжа. На снимке знаменитость запечатлена на улице, а на заднем плане видна церковь. В комментарии к посту Анна Снаткина написала: "Но не бывает лишних встреч и неслучайных совпадений". В конце она поздравила своих фанатов с Рождеством.Подписчики актрисы начали писать: "Анна и вас и ваших близких с Рождеством", "Вы прекрасная актриса успехов вам в новом году", "Вам очень хорошо без косметики, вы привлекательная женщина", "Анечка, с Рождеством вас и вашу доченьку Вероничку!", "Счастья, здоровья, классных новых ролей в фильмах, ты такая красивая". Всего за сутки новый пост Анны Снаткиной набрал более 15 тысяч лайков.