Наследница Михаила Танича Светлана рассказала о суровом характере своего отца





Поэт мог даже ударить их ремнем, если сильно злился, но ради своей семьи был готов на все. Близкие люди знаменитости прекрасно понимали, что не нужно провоцировать Михаила Танича на скандалы своим поведением, которое ему не нравится.Лидия Козлова была второй избранницей знаменитости, отметив, что звезда всегда окружал ее заботой и вниманием, но никогда не называл ее ласковыми прозвищами. Сам поэт неоднократно говорил, что только благодаря настойчивости супруги смог написать свои лучшие хиты. Группа “Лесоповал” тоже была создана после предложения Козловой, просившей супруга писать песни о реальных людях.