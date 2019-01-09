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Наталья Еприкян назвала причины ухода звезд из шоу Comedy Woman

Продюсер и участница популярного юмористического шоу Comedy Woman Наталья Еприкян в интервью для YouTube-канала «А поговорить?» назвала причины ухода некоторых звезд из проекта. Создатель программы призналась, что прощаться с коллегами было нелегко.

Наталья Еприкян назвала причины ухода звезд из шоу Comedy Woman

40-летняя Наталья Еприкян в студии программы рассказала, какие изменения произошли в коллективе прославленного женского шоу за десять лет его существования. Она не стала скрывать: переломный момент случился в 2015 году, когда из Comedy Woman решила уйти артистка Полина Сибагатуллина. Причина оказалась банальной - большие нагрузки и сложный график.

Наталья Андреевна сообщила, что случается, когда человек "кончается в юморе". Она не осуждает звезду питерского КВН и понимает: работать в ритме, где снимают одновременно несколько выпусков нелегко.
Наталья Еприкян назвала причины ухода звезд из шоу Comedy Woman

Спустя некоторое время со сцены комедийного проекта ушла и Елена Борщева, оказавшаяся заложницей своего образа, констатировала Наталья Еприкян. Но самым большим ударом для коллектива стал уход Натальи Медведевой. Артистка объяснила: в Comedy Woman нет места для её творческого развития. Продюсер также сообщила, что уход Медведевой нельзя назвать конфликтным, но называть неприятные моменты, связанные со звездой не стала.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:14

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