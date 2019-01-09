Наталья Еприкян назвала причины ухода звезд из шоу Comedy Woman





40-летняя Наталья Еприкян в студии программы рассказала, какие изменения произошли в коллективе прославленного женского шоу за десять лет его существования. Она не стала скрывать: переломный момент случился в 2015 году, когда из Comedy Woman решила уйти артистка Полина Сибагатуллина. Причина оказалась банальной - большие нагрузки и сложный график.Наталья Андреевна сообщила, что случается, когда человек "кончается в юморе". Она не осуждает звезду питерского КВН и понимает: работать в ритме, где снимают одновременно несколько выпусков нелегко.Спустя некоторое время со сцены комедийного проекта ушла и Елена Борщева, оказавшаяся заложницей своего образа, констатировала Наталья Еприкян. Но самым большим ударом для коллектива стал уход Натальи Медведевой. Артистка объяснила: в Comedy Woman нет места для её творческого развития. Продюсер также сообщила, что уход Медведевой нельзя назвать конфликтным, но называть неприятные моменты, связанные со звездой не стала.