Дмитрий Билан предлагает ввести цензуру в отечественной музыке
Дмитрий Билан предлагает в отечественной музыке ввести цензуру. По словам российского известного певца, государство должно придерживаться своих сложившихся культурных традиций.
Данное предложение исполнитель внёс на фестивале, который называется Russian Music Festival. Отечественный музыкант отметил, что в западной музыке сегодня наблюдается настоящий хаос. Для поддерживания российских сложившихся традиций, а также исключения вседозволенности и «абсолютного треша», следует ввести определённые рамки, которые будут ограничивать некоторую «свободу».
Как передаёт издание «Слово и Дело», Дмитрий Билан предлагает ввести специальные структуры, производящие оценку певцов и музыкантов, их творчества, потому что, по мнению звезды, в поп-индустрии сегодня происходит «перебор».
Данное предложение исполнитель внёс на фестивале, который называется Russian Music Festival. Отечественный музыкант отметил, что в западной музыке сегодня наблюдается настоящий хаос. Для поддерживания российских сложившихся традиций, а также исключения вседозволенности и «абсолютного треша», следует ввести определённые рамки, которые будут ограничивать некоторую «свободу».
Как передаёт издание «Слово и Дело», Дмитрий Билан предлагает ввести специальные структуры, производящие оценку певцов и музыкантов, их творчества, потому что, по мнению звезды, в поп-индустрии сегодня происходит «перебор».
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00