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Дмитрий Билан предлагает ввести цензуру в отечественной музыке

Дмитрий Билан предлагает в отечественной музыке ввести цензуру. По словам российского известного певца, государство должно придерживаться своих сложившихся культурных традиций.

Дмитрий Билан предлагает ввести цензуру в отечественной музыке


Данное предложение исполнитель внёс на фестивале, который называется Russian Music Festival. Отечественный музыкант отметил, что в западной музыке сегодня наблюдается настоящий хаос. Для поддерживания российских сложившихся традиций, а также исключения вседозволенности и «абсолютного треша», следует ввести определённые рамки, которые будут ограничивать некоторую «свободу».

Дмитрий Билан предлагает ввести цензуру в отечественной музыке


Как передаёт издание «Слово и Дело», Дмитрий Билан предлагает ввести специальные структуры, производящие оценку певцов и музыкантов, их творчества, потому что, по мнению звезды, в поп-индустрии сегодня происходит «перебор».



 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:00

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