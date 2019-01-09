Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала жертвой пластического хирурга
В одном из своих недавних интервью звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала, как она стала жертвой пластического хирурга. Также она сообщила, что ей пришлось делать повторную операцию.
Некоторое время назад Фатима Хадуева решилась на ринопластику. Но из-за халатного отношения пластического хирурга операция была неудачной. Дела в том, что специалист забыл в теле звезды «Битвы экстрасенсов» инородный предмет, что стало причиной сильного воспаления. Состояние знаменитости ухудшалось, и ее постоянно мучили головные боли. Спустя несколько месяцев Фатима Хадуева нашла хорошего пластического хирурга, который смог исправить ошибки своего коллеги.
Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что неумелого специалиста уволили. Но не из-за Фатимы Хадуевой, на хирурга поступили жалобы от других его пациенток. Сама экстрасенс не подавала жалоб на врача. Сейчас у знаменитости все хорошо, а ее здоровье полностью восстановилось.
Некоторое время назад Фатима Хадуева решилась на ринопластику. Но из-за халатного отношения пластического хирурга операция была неудачной. Дела в том, что специалист забыл в теле звезды «Битвы экстрасенсов» инородный предмет, что стало причиной сильного воспаления. Состояние знаменитости ухудшалось, и ее постоянно мучили головные боли. Спустя несколько месяцев Фатима Хадуева нашла хорошего пластического хирурга, который смог исправить ошибки своего коллеги.
Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что неумелого специалиста уволили. Но не из-за Фатимы Хадуевой, на хирурга поступили жалобы от других его пациенток. Сама экстрасенс не подавала жалоб на врача. Сейчас у знаменитости все хорошо, а ее здоровье полностью восстановилось.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:53