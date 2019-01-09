АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала жертвой пластического хирурга

В одном из своих недавних интервью звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева рассказала, как она стала жертвой пластического хирурга. Также она сообщила, что ей пришлось делать повторную операцию.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала жертвой пластического хирурга

Некоторое время назад Фатима Хадуева решилась на ринопластику. Но из-за халатного отношения пластического хирурга операция была неудачной. Дела в том, что специалист забыл в теле звезды «Битвы экстрасенсов» инородный предмет, что стало причиной сильного воспаления. Состояние знаменитости ухудшалось, и ее постоянно мучили головные боли. Спустя несколько месяцев Фатима Хадуева нашла хорошего пластического хирурга, который смог исправить ошибки своего коллеги.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала жертвой пластического хирурга

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что неумелого специалиста уволили. Но не из-за Фатимы Хадуевой, на хирурга поступили жалобы от других его пациенток. Сама экстрасенс не подавала жалоб на врача. Сейчас у знаменитости все хорошо, а ее здоровье полностью восстановилось.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анна Снаткина показала фото без макияжа
Наталья Еприкян назвала причины ухода звезд из
Известная ясновидящая Саона заявила, что Ольга
Наследница Михаила Танича Светлана рассказала о
Дмитрий Билан предлагает ввести цензуру в
Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала
Смартфон Lenovo Z5 Pro GT показал на тестах
Загадочные звуки в небе были зафиксированы
Участница «Дома-2» Саша Черно намекнула, что её
Глюкоза вызвала ревность мужа из-за актера Павла
Opel и Vauxhall представили новое транспортное
Эмин Агаларов впервые показал фото с
Bentley представил юбилейное оформление
В России вследствие нововведений ЦБ автостраховка
Лера Кудрявцева разместила в Instagram снимок,
Бренд Mini готовит первый спортивный
Ольга Бузова отправляется в отпуск для
Анастасия Макеева рассказала в Instagram о
Илон Маск удивил интернет-аудиторию «совместной»
Эпатажные "звезды", которые прославились
Сын Анастасии Стоцкой дал первое в жизни интервью
Исследователи рассказали о наиболее эффективных
Влад Топалов опубликовал видеозапись совместного
Линдси Лохан работает над реалити-шоу со своим
Ученые из США открыли безопасный метод лечения
Апельсиновый сок поможет увеличить
Андрей Черкасов сказал, что первого сына назовёт
Жена Дмитрия Тарасова сказала, что она мечтает о
В столице Франции закроют единственный ресторан
Учёные назвали черты характера, передающиеся по
Просмотреть все новости