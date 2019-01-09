Звезда «Битвы экстрасенсов» Фатима Хадуева стала жертвой пластического хирурга





Некоторое время назад Фатима Хадуева решилась на ринопластику. Но из-за халатного отношения пластического хирурга операция была неудачной. Дела в том, что специалист забыл в теле звезды «Битвы экстрасенсов» инородный предмет, что стало причиной сильного воспаления. Состояние знаменитости ухудшалось, и ее постоянно мучили головные боли. Спустя несколько месяцев Фатима Хадуева нашла хорошего пластического хирурга, который смог исправить ошибки своего коллеги.Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, что неумелого специалиста уволили. Но не из-за Фатимы Хадуевой, на хирурга поступили жалобы от других его пациенток. Сама экстрасенс не подавала жалоб на врача. Сейчас у знаменитости все хорошо, а ее здоровье полностью восстановилось.