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Участница «Дома-2» Саша Черно намекнула, что её сестра придёт на проект

Любимая супруга Иосифа Оганесяна – Александра Черно начала задумываться о «большой жизни» и о «мощном следе», который она сможет оставить после себя на реалити-шоу «Дом-2».

Не секрет, что несколько недель назад Александра и Иосиф официально стали супругами. Невзирая на то, что влюбленные умудрились даже в день своей свадьбы поскандалить, на данный момент они во всеуслышание заявляют, что безумно счастливы.

Участница «Дома-2» Саша Черно намекнула, что её сестра придёт на проект

Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что построив свою любовь и выполнив главную миссию телепроекта «Дом-2», Черно и Оганесян начали размышлять о будущем. Несколько часов назад Саша разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором сделала неожиданное заявление, огорошившее всех ее поклонников.

Дело в том, что в своем посте Черно поинтересовалась у интернет-пользователей, хотели бы они, чтобы ее младшая сестра, которой через несколько месяцев исполнится 17 лет, пришла на реалити-шоу.

Участница «Дома-2» Саша Черно намекнула, что её сестра придёт на проект

По словам Александры, они с Иосифом «примерно через годик» планируют выходить в «большую жизнь», поэтому она уже сейчас начала задумываться о «мощном следе», который, несмотря на то, что уже вошел в историю, должен иметь продолжение.

Нужно сказать, что на новый пост Черно фолловеры отреагировали довольно негативно. Один за другим читатели принялись просто-таки закидывать Сашу большим количеством негативных комментариев, в которых они заявляли, что не будут смотреть проект.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:32

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