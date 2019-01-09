Участница «Дома-2» Саша Черно намекнула, что её сестра придёт на проект

Не секрет, что несколько недель назад Александра и Иосиф официально стали супругами. Невзирая на то, что влюбленные умудрились даже в день своей свадьбы поскандалить, на данный момент они во всеуслышание заявляют, что безумно счастливы.Вчера в социальных сетях появилась информация о том, что построив свою любовь и выполнив главную миссию телепроекта «Дом-2», Черно и Оганесян начали размышлять о будущем. Несколько часов назад Саша разместила у себя на страничке в Instagram пост, в котором сделала неожиданное заявление, огорошившее всех ее поклонников.Дело в том, что в своем посте Черно поинтересовалась у интернет-пользователей, хотели бы они, чтобы ее младшая сестра, которой через несколько месяцев исполнится 17 лет, пришла на реалити-шоу.По словам Александры, они с Иосифом «примерно через годик» планируют выходить в «большую жизнь», поэтому она уже сейчас начала задумываться о «мощном следе», который, несмотря на то, что уже вошел в историю, должен иметь продолжение.Нужно сказать, что на новый пост Черно фолловеры отреагировали довольно негативно. Один за другим читатели принялись просто-таки закидывать Сашу большим количеством негативных комментариев, в которых они заявляли, что не будут смотреть проект.