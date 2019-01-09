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Смартфон Lenovo Z5 Pro GT показал на тестах высокий результат производительности

Смартфон версии Z5 Pro GT от Lenovo протестировали в рамках бенчмарка Geekbench. Речь идёт об устройстве с ОЗУ на 6 Гб.

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT показал на тестах высокий результат производительности


Модель продемонстрировала высокую производительность непосредственно в многоядерном режиме, а также с одним только функционирующим ядром процессора. Устройство наделили в ряде модификаций дополнительным объёмом «оперативки» с более ёмким основным диском. Спецификация чипа Snapdragon 855 тоже станет другой. Самую простую версию устройства выпустят с «оперативкой» на 6 Гб. Устройство уже успешно протестировали в рамках бенчмарка Geekbench, продемонстрировав высокие показатели производительности. В ходе испытаний использовали прототип модели. Пока неизвестно, какой в итоге окажется финальная модификация устройства.

Производителем раньше испытывалась самая мощная версия новинки с оперативной памятью на 12 Гб. Модификация продемонстрировала лучший показатель в рамках теста AnTuTu. Модель превзошла чипсеты Huawei Kirin 980, а также Apple A12.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:47

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