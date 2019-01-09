Глюкоза вызвала ревность мужа из-за актера Павла Деревянко

Наталья Ионова, известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, показала на своей странице в Instagram, на что способен её "ревнивый" возлюбленный Александр Чистяков.На фото видно, как муж забросил артистку на плечо, собираясь, как предположили некоторые фолловеры, выбросить "неверную" жену в воду. Прокомментировала публикацию Глюкоза так: "Когда муж увидел твои сторис с двумя мужиками...". До этого знаменитость опубликовала ролик с российским актером Павлом Деревянко, который мило её обнимает. Но пока не известно, кто же второй ухажер, заставивший супруга поп-дивы переживать."Замечательная пара", "Очень крутая пара", "Легка на подъем", "Хороша со всех сторон", "Наталья очень красивая", "Какие вы счастливые", - оценили публикацию Глюкозы подписчики, отметив, что нужно переживать за такую красавицу: "Как бы не увел кто".