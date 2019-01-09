Эмин Агаларов впервые показал фото с новорожденной дочерью
Популярный исполнитель Эмин Агаларов впервые показал в личном блоге Instagram снимок с новорожденной дочерью. Трогательное фото с маленькой наследницей было сделано во время пеленания малышки.
На опубликованном музыкантом кадре видно, как родители совершают пеленание новорожденной наследницы. Фраза под фото гласит: "Счастливый отец х 4", намекая фанатам на то, что певец в четвертый раз стал папой. Имя долгожданной дочери Эмин Агаларов и Алена Гаврилова не разглашают.
Поклонники порадовались за Эмина Агаларова и оставили множество теплых слов на странице кумира: "Такое счастье", "Поздравляю многодетного папу", "Здоровья детям!", "Вот теперь родилась - Любимица. Мальчишки это здорово, но сердце папы всегда принадлежит дочери. От всего сердца поздравляю вашу семью", "Крепкого бакинского счастья малышке".
На опубликованном музыкантом кадре видно, как родители совершают пеленание новорожденной наследницы. Фраза под фото гласит: "Счастливый отец х 4", намекая фанатам на то, что певец в четвертый раз стал папой. Имя долгожданной дочери Эмин Агаларов и Алена Гаврилова не разглашают.
Поклонники порадовались за Эмина Агаларова и оставили множество теплых слов на странице кумира: "Такое счастье", "Поздравляю многодетного папу", "Здоровья детям!", "Вот теперь родилась - Любимица. Мальчишки это здорово, но сердце папы всегда принадлежит дочери. От всего сердца поздравляю вашу семью", "Крепкого бакинского счастья малышке".
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:07