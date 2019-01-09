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Эмин Агаларов впервые показал фото с новорожденной дочерью

Популярный исполнитель Эмин Агаларов впервые показал в личном блоге Instagram снимок с новорожденной дочерью. Трогательное фото с маленькой наследницей было сделано во время пеленания малышки.

Эмин Агаларов впервые показал фото с новорожденной дочерью

На опубликованном музыкантом кадре видно, как родители совершают пеленание новорожденной наследницы. Фраза под фото гласит: "Счастливый отец х 4", намекая фанатам на то, что певец в четвертый раз стал папой. Имя долгожданной дочери Эмин Агаларов и Алена Гаврилова не разглашают.

Поклонники порадовались за Эмина Агаларова и оставили множество теплых слов на странице кумира: "Такое счастье", "Поздравляю многодетного папу", "Здоровья детям!", "Вот теперь родилась - Любимица. Мальчишки это здорово, но сердце папы всегда принадлежит дочери. От всего сердца поздравляю вашу семью", "Крепкого бакинского счастья малышке".



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:07

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