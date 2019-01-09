Bentley представил юбилейное оформление автомобилей 2019 модельного года





Специалисты компании добавили в транспортные средства текущего модельного года ряд новых деталей. Все авто марки Bentley планируют оснастить фирменной эмблемой Centenary Gold, включающей детали из золота, а также фирменные цифры 919-2019. Стоит отметить, что фирменный логотип получат колеса, бампер, коробка передач, ключ зажигания, кузов новых транспортных средств марки.Мастера бренда внесли изменения в прострочку деталей интерьера. Их выполнили в золотой расцветке. Автопроизводителем будет выпущено 100 седанов Mulsanne, обладающих фирменными деталями Bentley.